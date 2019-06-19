В Самарской филармонии организована «фан-зона» конкурса им. Чайковского

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Международный конкурс им. П. И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. В России он имеет статус национального достояния. Конкурс проводится раз в четыре года. Каждый раз он становится одним из главных событий культурной жизни страны. Творческое состязание является стартом для молодых одаренных музыкантов, дает им возможность обрести признание публики и мирового профессионального сообщества, а также начать блестящую международную карьеру. За свою историю конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства.Прямая трансляция XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского будет доступна на интернет-канале medici.tv (www.medici.tv). Также можно следить за перипетиями конкурсной борьбы на сайте конкурса (tchaikovskycompetition.com/ru/) и в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tch16).Одной из «фан-зон» конкурса стала Самарская государственная филармония. Здесь 17, 23 и 30 июня в 18:30 лекторы-музыковеды расскажут самарцам об истории знаменитого конкурса, его победителях и участниках, которые выступят в Самарской филармонии на закрытии нынешнего сезона 16 июля и в предстоящем концертном сезоне 2019/2020.26 июня в 19.00 в большом концертном зале Самарской филармонии будет организована онлайн-трансляция самого ожидаемого третьего тура прослушиваний ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». Вход на мероприятие свободный. Приглашаем всех желающих принять активное участие и поддержать своих любимых музыкантов. По завершении онлайн-трансляции состоится обсуждениеконкурсных событий с лектором-музыковедом и народным артистом РФ, художественным руководителем Самарской филармонии, главным дирижером АСО Михаилом Щербаковым.Виртуальный концертный зал – один из инструментов создания «открытого культурного пространства» России. В рамках нацпроекта «Культура» в Самарской области, помимо уже имеющегося в Самарской филармонии, 4 таких зала до конца этого года откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном.С 27 июня по 4 июля в группе Самарской филармонии ВКонтакте https://vk.com/filarm_ru пройдет голосование на приз зрительских симпатий - выбор «Любимца Самары» из числа финалистов ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.Начиная с XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году — в этом году во второй раз — в рамках конкурса по всей стране проходят детские музыкальные и творческие конкурсы среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал». Победители конкурса от каждого региона получают в качестве приза поездку в Москву и посещение финальныхпрослушиваний XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.В 2019 году лауреатами двух детских конкурсов стали более 100 детей из восьми федеральных округов Российской Федерации. Отбор проводился в номинациях: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты», а также «фортепианный ансамбль», «инструментальный ансамбль», «камерный оркестр», «вокальный ансамбль», «вокально-хоровой ансамбль», «классический танец», «современный танец» и «изобразительное искусство».Самарскую область на престижном конкурсе будет представлять Перетятько Александра (Школа искусств (Лицей искусств) г. Тольятти, преподаватель – И.А.Чижова, концертмейстер – Л.Н.Аксенова), победительница финального этапа XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского среди субъектов Приволжского федерального округа в рамках в номинации «Виолончель».С 25 по 27 июня для победителей будет организована культурно-образовательная программа в Москве. Лауреаты региональных детских конкурсов посетят третий тур XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пройдут обучение у ведущих российских педагогов, ознакомятся с экспозициями крупнейших музеев столицы — Государственного исторического музея и Российского национального музея музыки, а также станут зрителями VМеждународного фестиваля искусств П.И. Чайковского в городе Клину, передает пресс-служба облправительства.