В Самарской филармонии организована «фан-зона» конкурса им. Чайковского
19 июня 2019 14:34
116
Международный конкурс им. П. И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. В России он имеет статус национального достояния. Конкурс проводится раз в четыре года. Каждый раз он становится одним из главных событий культурной жизни страны. Творческое состязание является стартом для молодых одаренных музыкантов, дает им возможность обрести признание публики и мирового профессионального сообщества, а также начать блестящую международную карьеру. За свою историю конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства.
Прямая трансляция XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского будет доступна на интернет-канале medici.tv (www.medici.tv). Также можно следить за перипетиями конкурсной борьбы на сайте конкурса (tchaikovskycompetition.com/ru/) и в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tch16).
Одной из «фан-зон» конкурса стала Самарская государственная филармония. Здесь 17, 23 и 30 июня в 18:30 лекторы-музыковеды расскажут самарцам об истории знаменитого конкурса, его победителях и участниках, которые выступят в Самарской филармонии на закрытии нынешнего сезона 16 июля и в предстоящем концертном сезоне 2019/2020.
26 июня в 19.00 в большом концертном зале Самарской филармонии будет организована онлайн-трансляция самого ожидаемого третьего тура прослушиваний ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». Вход на мероприятие свободный. Приглашаем всех желающих принять активное участие и поддержать своих любимых музыкантов. По завершении онлайн-трансляции состоится обсуждение
конкурсных событий с лектором-музыковедом и народным артистом РФ, художественным руководителем Самарской филармонии, главным дирижером АСО Михаилом Щербаковым.
Виртуальный концертный зал – один из инструментов создания «открытого культурного пространства» России. В рамках нацпроекта «Культура» в Самарской области, помимо уже имеющегося в Самарской филармонии, 4 таких зала до конца этого года откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном.
С 27 июня по 4 июля в группе Самарской филармонии ВКонтакте https://vk.com/filarm_ru пройдет голосование на приз зрительских симпатий - выбор «Любимца Самары» из числа финалистов ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Начиная с XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году — в этом году во второй раз — в рамках конкурса по всей стране проходят детские музыкальные и творческие конкурсы среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал». Победители конкурса от каждого региона получают в качестве приза поездку в Москву и посещение финальных
прослушиваний XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
В 2019 году лауреатами двух детских конкурсов стали более 100 детей из восьми федеральных округов Российской Федерации. Отбор проводился в номинациях: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты», а также «фортепианный ансамбль», «инструментальный ансамбль», «камерный оркестр», «вокальный ансамбль», «вокально-хоровой ансамбль», «классический танец», «современный танец» и «изобразительное искусство».
Самарскую область на престижном конкурсе будет представлять Перетятько Александра (Школа искусств (Лицей искусств) г. Тольятти, преподаватель – И.А.Чижова, концертмейстер – Л.Н.Аксенова), победительница финального этапа XVI Международного конкурса имени П.И.
Чайковского среди субъектов Приволжского федерального округа в рамках в номинации «Виолончель».
С 25 по 27 июня для победителей будет организована культурно-образовательная программа в Москве. Лауреаты региональных детских конкурсов посетят третий тур XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пройдут обучение у ведущих российских педагогов, ознакомятся с экспозициями крупнейших музеев столицы — Государственного исторического музея и Российского национального музея музыки, а также станут зрителями V
Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в городе Клину, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 июня 2019 16:52
В программе фестиваля – работа выставок предметов традиционного национального быта и декоративно-прикладного творчества, показ конных скачек мордовского... Социум
93
19 июня 2019 16:48
С 18 по 20 июня в Самаре впервые пройдет межрегиональный семинар среди начальников отделов судебных приставов из разных областей страны. Социум
93
19 июня 2019 16:41
Живописная экскурсия по местам силы Самарского края. Социум
97
Здравоохранение
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
39
19 июня 2019 15:03
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России. Здравоохранение
112
19 июня 2019 13:23
Их ждут штрафы. Здравоохранение
161
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13901
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13955
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14161
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
166
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
243
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
236
Образование
19 июня 2019 11:19
Пока что у предмета нет общих стандартов. Образование
181
19 июня 2019 10:25
Опубликован новый международный рейтинг университетов QS World University Rankings. Образование
207
17 июня 2019 14:08
Молодые ученые из 23 стран будут работать над проектами космических миссий для наноспутников. Образование
349
Культура
19 июня 2019 14:34
С 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге проходит XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Культура
115
18 июня 2019 17:59
По его итогам отобраны 2 лучших: 1 детский и 1 молодёжный театральный коллективы. Культура
286
18 июня 2019 10:52
Хэдлайнером фестиваля станет легендарная панк-команда "Наив". Культура
217
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14682
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14257
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
919
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1402
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
172
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
412
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
378
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
344
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
441
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
436
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
420
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
338
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
607
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
633
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
371
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
682
Мероприятия