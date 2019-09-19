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В Самаре завершился XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Самарские зрители в течение трех дней смогли посмотреть лучшие документальные картины российских и зарубежных кинорежиссеров, посетить творческие встречи и специальные показы. Зрительская аудитория за эти годы выросла в 20 раз. От первых пятисот зрителей до 10 000! Торжественная церемония награждения прошла в Самарском Академическом театре оперы и балета.На фестивале учрежден особый приз –«За утверждение Российской государственности». Он вручается авторам, чьи фильмы рассказывают о замечательных страницах из истории нашего государства, о насущных проблемах и достижениях сегодняшней России, о людях, оставивших значительный след в нашей истории.В этом году был награжден фильм «Жизнь в треугольном конверте», режиссер Любовь Хоботова, ООО «Студия центр», город Москва.Приз Губернатора вручила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.отмечен фильм «Алевтина. Девочка из ссылки», режиссер Виктория Казарина, город Москва. Приз вручил заместитель Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Сергей Войтенко.был присужден фильму «Время героев», режиссер Александр Леонтьев, «Поволжский историко-культурный фонд», город Самара. Приз вручила глава городского округа Самара Елена Лапушкина.Специальныйвручен фильму «Летчик милостью Божией», режиссер Галина Дудкина, город Краснодар. Награждал Председатель Клуба Почетных граждан Самарской области, Герой Социалистического Труда Максим Борисович Оводенко.: Фильм «Вядо», режиссер Галина Адамович, киностудия «Беларусьфильм», город Минск.был присужден фильму «Отец Никон», режиссер Геннадий Никитин, город Липецк.В этом году призовой фонд фестиваля пополнился еще одной наградой:. Присужден фильму «Шенкман. Последний полет», режиссер Александр Мартиросов, город Нижний Тагил. Приз вручил главный редактор федерального проекта «Россия – Моя история» Александр Мясников – историк, писатель, журналист, член жюри фестиваля.«За верность гражданской позиции и выразительность кинематографического языка» фильм «Когда н е стало Родины моей…», режиссер Людмила Коршик, студия«Кинохроника», город Екатеринбург.«За истинного героя нашего дня» награждается фильм «Наши с Вятки», режиссер Ирина Звездочетова, студия «Фишка-Фильм», город Москва.«За дебют» награждается фильм «Театр, который не кончается», режиссер Анжелика Григорьева, Институт культуры, город Санкт-Петербург.«За сохранение традиций поэтического кино» награждается фильм «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени», режиссер Андрей Осипов, студия «Точка зрения», город Москва.«За пристальное внимание к человеческой жизни» награждается фильм «Один день из жизни Олеся и Олеси», режиссер Елена Буякова, Белорусская государственная академия искусств, город Минск.Также дипломами жюри были отмечены фильмы:«Сергей Есенин. Последняя поэма», режиссер Ирина Изволова, ГТК «Телеканал Россия» - ФГУП «ВГТРК», ООО «Точка зрения», город Москва.«Восход закат», режиссер Ефим Резников, АНО «Киностудия «Гранат», город Москва.Победителям в номинации вручается бронзовая статуэтка Архангела Михаила.Победителем в номинации «Здесь и сейчас» стал фильм «Отец Байкал», режиссер Марина Мария Мельник, «Студия Остров», город Москва.Победителем в номинации «Времена не выбирают» стал фильм «Невесомость», режиссер Рауф Мамедов, киностудия Фонд «Спорт против наркотиков», город Москва.Победителем в номинации «Чти отца твоего и матерь твою» стал фильм «Свет и тень», режиссер Тынай Ибрагимов, Студия Кыргызтелефильм, город Бишкек.Победителем в номинации «Русский собор» стал фильм «Донецкая вратарница», режиссер Наталья Батраева, город Краснодар.Победителем в номинации «Камо грядеши…?» стал фильм «Анатолий Крупнов.. Он был», режиссер Дарья Иванкова, Неудобный гражданин. Хроники», продюсерский центр «Молодежные инициативы», город Москва.Также на фестивале есть. Победителю вручается серебряная статуэтка Архангела Михаила.Этой награды был удостоен фильм «Империя балета», режиссер Дмитрий Семибратов, операторская группа: Михаил Вихров, Ирина Уральская, Сергей Амирджанов, Егор Рябчиков, Иван Гришин, студия «Остров», город Москва.На фестивале «Соль земли» учреждена особая. Она присуждается кинематографистам, посвятившим свою жизнь избранной профессии и внесшим значительный вклад в документальное кино. Награды удостоен кинооператор, лауреат российских и международных фестивалей Борис Травкин, Новосибирск., режиссеры Владимир Самородов и Марина Труш, студия МТ Кино», город Москва.В Самарских школах появился новый предмет - Документальный урок. А в программе и истории фестиваля – новая открывшаяся страница – это награждение школьников, написавших лучшие эссе по фильмам предыдущего фестиваля.Призом фестиваля «Соль земли»награждены:- Виктория Капкина, школа №53, эссе по фильму Александр и Петр Щербачевы.- Анна Шлыкова, гимназия «Перспектива, эссе по фильму «Река моего детства».- Светлана Черноштан, школа № 21, эссе по фильму «День ангела».- Андрей Кривцов, школа №77, эссе по фильму «Папа, здравствуй».- Анастасия Илюшкина, школа №129, эссе по фильму «Константин Головкин», передает пресс-служба парка «Россия – Моя история».