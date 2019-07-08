В Самаре успешно завершен четвертый сезон благотворительного проекта «Театрального маршрута»
8 июля 2019 18:04
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За четыре сезона более трех тысяч жителей «рабочей Безымянки» на специальных автобусах выехали на 45 спектаклей оперного и драматического театров, театров «САМАРТ», «Камерная сцена», «Актерский дом», «Грань», «Самарская площадь».
В ДК «Победа», ДК «Металлург», музыкальной школе им. Г.В. Беляева, Центре детского творчества «Металлург» прошли открытые встречи с ведущими актерами и режиссерами наших театров: заслуженными артистами России Владимиром Гальченко, Олегом Беловым, Ольгой Агаповой, Сергеем Захаровым, Андреем Антоновым, обладателями премии «Самарская театральная муза» Ириной Янцевой, Марией Феофановой, Виктором Мирным, Татьяной Лариной, Василием Черновым, солистами Юлией Марковой, Дмитрием Буцыковым, Николаем Фефиловым, Валерием Макаровым, Александром Урмановым, а также с
художественным руководителем театра САМАРТ Павлом Маркеловым и лидером театра-студии «Грань» Денисом Бокурадзе.
Проект реализуется Фондом Арконик в партнерстве с Фондом «Устойчивое развитие» (Москва) и АНО «Информационный музыкальный центр» (Самара).
В минувшем сезоне ветераны металлургического завода, педагоги и учащиеся школ, подопечные общественных организаций Кировского района побывали не только в театрах. Они прослушали лекцию профессора истории Зои Кобозевой, посетили выставки и экскурсии в самарских музеях - литературном, Эльдара Рязанова, музее модерна.
Центральным событием прошедшего сезона по многочисленным просьбам стал приезд в Самару и мастер-класс партнеров проекта, выдающихся российских музыкантов, солистов Российского национального оркестра, преподавателей и выпускников Московской консерватории: лауреата Премии Президента РФ Владислава Лаврика (труба), Максима Рубцова (флейта) и Анастасии Гончаровой (фортепиано).
Пассажиры «Театрального маршрута» с нетерпением ждут нового, пятого сезона, тем более, что он обещает стать еще более насыщенным и интересным, передает пресс-служба проекта «Театральный маршрут».
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Комментарии
Социум
8 июля 2019 19:30
VSFI это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Социум
105
8 июля 2019 18:14
За 10 лет такой медалью были отмечены 560 семей региона. Социум
147
8 июля 2019 17:34
Все подготовительные работы идут в соответствии с утверждённым графиком. Социум
146
Здравоохранение
8 июля 2019 16:53
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне. Здравоохранение
142
8 июля 2019 11:13
Среди 20 зараженных 8 - это дети. Здравоохранение
218
7 июля 2019 18:43
"Для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов." Здравоохранение
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