В Самаре состоится IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

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«Фестиваль «Волга театральная» - это уникальное событие. На сегодняшний день – это единственный фестиваль в Приволжском федеральном округе, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа, - отметил председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. – Я знаю, как зритель ждет этот фестиваль, чтобы не только на своих посмотреть, но и сравнить, как наши выглядят по сравнению с другими. Фестиваль долгожданный и вот уже с 23 сентября на восемь дней мы станем театральным центром Приволжского федерального округа».В фестивале представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности.За восемь фестивальных дней зрители увидят 14 спектаклей, поставленных артистами из 10 городов-участников: Самары, Уфы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Все они будут оценены высокопрофессиональными жюри по десяти номинациям. Театры из Читы и Штутгарта представят спектакли во внеконкурсной программе.В фестивале примет участие и самарский муниципальный молодежный драматический театр «Мастерская», открытие которого состоялось в прошлом году.«Мы представим спектакль «Есть жизнь, есть смерть» по мотивам повести Леонида Андреева. Мы рады, что нам выпала возможность поучаствовать в фестивале, получить новый опыт, нам как молодому коллективу это очень важно», - рассказал артист молодежного театра «Мастерская» Андрей Галкин.Спектакли пройдут на площадках театра «Самарская площадь», «Камерная сцена», театра юного зрителя «СамАрт», Самарского академического театра драмы имени М.Горького, театра-студии «Грань».«Фестиваль «Волга театральная» за время его существования стал достаточно известным: о нем говорят, в нем хотят участвовать, - отметила директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - У нас в театре «Самарская площадь» по традиции представят спектакли других городов. Мы же в этом году покажем зрителям экспериментальную версию «Ревизор» в постановке петербургского режиссера».Откроется фестиваль «Волга театральная» постановкой «Саня, Ваня, с ними Римас» в театре в Самарском академическом театр драмы им.М.Горького, а завершится спектаклем «Ревизор» Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова, передает пресс-служба горадминистрации.