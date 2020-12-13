В Патровке Алексеевского района начал работать обновленный в рамках нацпроекта сельский дом культуры

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В субботу, 12 декабря, находясь с рабочим визитом в Алексеевском районе, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Патровке посетили сельский дом культуры, который капитально отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Культура».

Здание ДК было построено в 1975 году. За 45-летнюю историю оно сильно обветшало. Концертный и спортивный залы долгое время были под замком, потому что заходить внутрь было опасно. Крыша протекала, окна были разбиты и заклеены пленкой, полы буквально проваливались под ногами. «Здесь всегда было много детей, которые занимались творчеством. Но здание, несмотря на то, что мы старались его поддерживать в хорошем состоянии, со временем стало непригодным и неуютным, – вспоминает директор дома культуры Александр Яков. – Сейчас здание преобразилось – оно стало ярким и современным». В прошлом году жители села обратились к Президенту страны и к Губернатору Самарской области с просьбой отремонтировать учреждение в рамках национального проекта «Культура».

В конце марта началась реконструкция. «Здесь заменили все. Не осталось даже ни одного старого стула», – отметила Глава Алексеевского района Галина Зацепина. Теперь дом культуры стал территорией семейного досуга. Главная гордость – новый концертный зал, рассчитанный на 220 мест. «Зал совершенно стал другой. Появилась одежда сцены, которая отвечает всем требованиям сценической культуры. Новый свет, оборудование современное», – добавил Александр Яков.

В доме культуры Патровки работает 9 коллективов. Визитной карточкой не только самого села, но и всего района является народный фольклорный ансамбль «Сударушки». «Он уникален тем, что в коллективе – только бабушки, которым 80 и 90 лет. Они, репетируя, выступая на этой сцене, передают свой опыт, свои уникальные знания, песни о нашем селе новому поколению, коллективу-спутнику фольклорно-этнографическому ансамблю «Березка». Я считаю, что это очень важно и ценно, когда на одной сцене происходит встреча поколений, когда старожилы села передают традиции своим детям», – отметил директор ДК.

В момент визита Главы региона и депутата Госдумы на новой сцене свои концертные номера репетировал не менее известный коллектив, который в этом году стал лауреатом губернского фестиваля «Рожденные в сердце России», народный ансамбль русской песни «Земляне». В его репертуаре есть и народные песни, и фольклорные, и даже авторских, в том числе местных жителей, сообщает пресс-служба облправительства.

«Что здесь было и что стало – это небо и земля, – признается хормейстер коллектива Олеся Павлова. – Сейчас душа радуется, и не только потому, что здесь стало очень уютно, красиво и ярко. Здесь замечательная аппаратура, прекрасная акустика, что мы уже почувствовали во время репетиции. Теперь с нетерпением ждем наших зрителей. Поскольку из-за ограничений, вызванных пандемией, не хватает зрительского тепла. Тем не менее наше творчество не прекращается. У нас выходят концерты в режиме онлайн».

Обновился и спортивный зал, который всегда пользовался популярностью не только у жителей Патровки, но и соседних сел. Теперь в нем есть возможность проводить соревнования по волейболу и баскетболу. Появился настольный теннис, в ближайшее время закупят и тренажеры.

«Хочется сказать, что это территория семейного досуга, где мы будем встречать наших детишек со своими родителями, бабушками, дедушками, организовывать для них различные мероприятия. Это совершенно новая библиотека с новой мебелью и книгами. Есть комната досуга молодежи, зона Wi-Fi», – рассказал директор Александр Яков.

«Что было и что стало, конечно, несравнимо», – поделился первыми впечатлениями Губернатор Дмитрий Азаров.

В учреждении располагается и музей истории села. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые принадлежат великому русскому писателю Льву Толстому. В районе у него было собственное имение. Ярким событием толстовских времен были ежегодные скачки в честь именин писателя. На соревнования съезжалась вся округа: русские, башкиры, киргизы, казахи, чуваши, татары. Во время степных скачек имение Толстых становилось центром культурной жизни региона.

В прошлом году в районе у подножия горы Шишка, где когда-то находилась усадьба писателя, организовали скачки. Уже сейчас федерация конного спорта рассматривает варианты включения «толстовских стартов» в календарь своих официальных соревнований.

Осматривая экспозицию, Губернатор поручил министерству культуры области и Главе района заняться восстановлением имения. «Необходимо предметно заняться этим вопросом, чтобы в полной мере воссоздать имение. Это, на мой взгляд, даст серьезный толчок для развития туризма в нашем регионе», – отметил Дмитрий Азаров.

В завершение визита Дмитрий Азаров подарил коллективам дома культуры Патровки ноутбуки для творческой работы и саморазвития. «Впереди у нас большая работа. Я благодарен Президенту России за то, что есть национальные проекты, в том числе, нацпроект «Культура». Спасибо Губернатору Самарской области, который уделяет особое внимание селам», – с благодарностью сказал руководитель ДК Александр Яков.