Умер режиссер игрового кино Александр Гордон

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Режиссер Александр Гордон, работавший с режиссером Андреем Тарковским, умер в возрасте 88 лет, передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича", - говорится в сообщении.

Гордон работал режиссером на киностудиях "Молдова-фильм", "Мосфильм", снял несколько сюжетов для киножурнала "Фитиль".

Как отмечено на сайте Союза кинематографистов, Александр Гордон совместно с Андреем Тарковским снял игровые фильмы "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет". Кроме того, Гордон работал над фильмами "Последняя ночь в раю", "Сергей Лазо", "Кража", "Схватка в пурге", "Сцены из семейной жизни", "Человек, который закрыл город", "Двойной обгон", "Выкуп", "Футболист".

Фото: сайт Союза кинематографистов РФ