Умер певец Вилли Токарев
4 августа 2019 18:14
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Смерть артиста РБК подтвердила представительница Токарева.
В мае стало известно, что Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы, писали СМИ.
Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Служил в войсках связи, после увольнения в запас переехал в Ленинград, где окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Работал в различных оркестрах и ансамблях.
В 1974 году Токарев эмигрировал в США, спустя пять лет он выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1989 году Токарев приехал в СССР с концертами, которые прошли с успехом. В 1990-х переехал в Москву.
Токарев является автором песен «Небоскребы» и «Журавли», он трижды удостаивался премии «Шансон года».
Фото: соцсети
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