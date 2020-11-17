Солист САТОБ Анатолий Невдах стал обладателем национальной оперной премии «Онегин»

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Солист оперной труппы Самарского академического театра оперы и балета Анатолий Невдах стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» за партию Труффальдино в опере Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Ранее никто из артистов Самарского театра не получал эту высокую награду.

Анатолий Невдах работает в Самарском театре с 2007 года, после окончания Самарской государственной академии культуры и искусств по специальности «сольное пение» (класс Р.П. Ермолаевой). Выступал с концертами в г. Аппенцель, Лозанна, Берн, Базель (Швейцария), Гамбург, Цвиккау (Германия). В марте 2010 дебютировал на сцене Большого театра России в премьере «Летучей мыши» И. Штрауса в партии Альфреда. В 2016 году выступил на 22-м Национальном театральном фестивале «Золотая маска» на сцене Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко в опере Самарского академического театра оперы и балета «Пиковая дама» в партии Чаплицкого. В 2017 году выступил на 23-м фестивале «Золотая маска» на сцене МАМТ в опере Самарского академического театра оперы и балета «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Д. Шостаковича в партии Задрипанного мужичонки.

Национальная оперная премия «Онегин» учреждена в целях популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

Премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета в сентябре 2019 года. Режиссер-постановщик – Наталья Дыченко, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, передает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ