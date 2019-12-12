Самарцев приглашают на романтический концерт в молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль»

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Мероприятие пройдет в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» Самарского государственного института культуры (ул. Куйбышева, 104). Откроет музыкальную программу «Этнический центр Татьяны Елецкой» с удивительным, романтичным концертом проекта «ALUNA». Зрители услышат чарующие звуки арфы, космическое звучание хэндпана и бодрящие ритмы кахона. Каждый концерт - это откровение, когда музыка превращается в волшебство.Творческую коллаборацию представят школа танцев «Tribe» и музыкальная группа «Distorted blur». Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров.Вход свободный, передает пресс-служба горадминистрации.