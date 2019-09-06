«Самара open jazz» продолжает традицию джазовых фестивалей ко Дню города под открытым небом

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Концертная программа фестиваля продолжает традиции самарских джазовых open air, заложенные еще в 2013 году. Инициаторов проведения концертных программ «под открытым небом» был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, возглавлявший в то время Самару. Эти концерты с большим успехом проходят в рамках празднования Дня города Самары.«Джаз в Самаре давно пользуется любовью поклонников музыкального искусства. Этот музыкальный жанр имеет здесь солидную историю, а сам город давно считается джазовым. В шестидесятые годы в Куйбышеве был создан третий в Советском Союзе послеЛенинградского (1958) и Московского (1960) джаз-клуб, так что Самара вошла и в историю развития всего российского джаза», - отмечает Игорь Вощинин, историк джаза."Мне очень нравится то, что сейчас происходит в Самаре. Я об этом мечтал 40 лет! Когда я приехал в этот город, то говорил, что джаз нужно играть именно над Волгой. Это здорово, что традиция джазовых концертов в нашем городе приобрела такой масшта", - отметил Григорий Фаин, президент клуба "Друзья джаза".Тысячи самарцев и гостей города целых четыре часа смогут наслаждаться разнообразной концертной программой фестиваля «Самара open jazz». Стоит отметить, что Амфитеатр на склоне площади Славы после реконструкции стал настоящим концертным залом под открытым небом. А участники фестиваля из Москвы, Казани и других городов отмечают, что на открытом пространстве джаз звучит особенно хорошо. Такие фестивали всегда приносят с собой настоящий праздникистинным поклонникам джаза. И не только им - джаз удивляет и покоряет своей многомерностью, импровизацией и свободой. Гости фестиваля смогли открыть для себя фантастический, непредсказуемый мир джаза так не похожей на другие жанры музыки.В честь Дня города в Самаре выступили известные самарские и российские джазовые музыканты. Среди них одна из лучших джазовых певиц страны Мариам Мерабова – участница проекта «Голос» на Первом канале, обладательница великолепного меццо-сопрано вместе с филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева.Постоянный участник самарских джазовых фестивалей, любимый самарцами коллектив - джаз-квартет Григория Файна. Участником фестиваля «Самара open jazz» стало трио «ЛРК». Музыканты играют так называемый симфо-джаз, соединяя классику и джазовые композиции. Коллектив уже не один год входит в когорту ведущих музыкантов России.Завершило программу выступление легендарного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин. Это оркестр-долгожитель, который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса по периоду своего существования.Самарские джаз-мэны отмечают, сегодня в Самаре растет популярность этот музыкального жанра, во многом благодаря общественному проекту «Культурное сердце России». Напомним, проект проект стартовал весной этого года по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. У жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, ответив на вопросы анкеты. Самарцы высказавали пожелания, чтобы культурные программы стали ближе к людям, больше мероприятий проводилось на открытых площадках. В результате этим летом в Самаре джаз звучал в парках, скверах, на сценических площадках на набережной и во дворах в рамках мероприятий проекта «Культурное сердце России», передает пресс-служба облправительства.