С 9 января минкульт СО осуществляет прием заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям

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Общий объём финансирования в 2020 году – 3 500 тыс. рублей.Документы и материалы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 106, каб. 17, с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12-00 до 13-00).Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям:- продолжительность деятельности организации на территории Самарской области составляет не менее трех лет со дня ее регистрации в качестве юридического лица;- наличие у организации не менее двух лет опыта реализации мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области;- наличие у организации плана мероприятий на текущий финансовый год, предусматривающего реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области (далее — план мероприятий).В целях получения субсидии организация представляет в министерство следующие документы:а) заявку на получение субсидии, заверенную подписью руководителя организации с проставлением печати (при наличии) организации;б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты представления заявки на получение субсидии;в) копии учредительных документов организации;г) соответствующий план мероприятий организации на текущий финансовый год;д) детализированную смету затрат по каждому мероприятию, содержащую расчет объема финансирования, предусматриваемого соответствующим мероприятием, с приложением документального обоснования заявленных сумм по указанным направлениям, подписанного руководителем организации и заверенного печатью организации.Документальное обоснование заявленных сумм должно содержать:- реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах, если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах;- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет;- подробный расчёт заявленных сумм;- иные реквизиты источников информации, на основании которых установлена цена товаров, работ, услуг (информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других приложениях, обращённых неопределённому кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами);- е) сведения о реализованных мероприятиях за предыдущие два года с приложением копий документов, подтверждающих факт реализации указанных мероприятий в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на предоставление субсидии, передает пресс-служба минкульта СО.