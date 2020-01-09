С 9 января минкульт СО осуществляет прием заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям
9 января 2020 16:54
54
Общий объём финансирования в 2020 году – 3 500 тыс. рублей.
Документы и материалы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 106, каб. 17, с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12-00 до 13-00).
Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критериям:
- продолжительность деятельности организации на территории Самарской области составляет не менее трех лет со дня ее регистрации в качестве юридического лица;
- наличие у организации не менее двух лет опыта реализации мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области;
- наличие у организации плана мероприятий на текущий финансовый год, предусматривающего реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Самарской области (далее — план мероприятий).
В целях получения субсидии организация представляет в министерство следующие документы:
а) заявку на получение субсидии, заверенную подписью руководителя организации с проставлением печати (при наличии) организации;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты представления заявки на получение субсидии;
в) копии учредительных документов организации;
г) соответствующий план мероприятий организации на текущий финансовый год;
д) детализированную смету затрат по каждому мероприятию, содержащую расчет объема финансирования, предусматриваемого соответствующим мероприятием, с приложением документального обоснования заявленных сумм по указанным направлениям, подписанного руководителем организации и заверенного печатью организации.
Документальное обоснование заявленных сумм должно содержать:
- реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах, если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах;
- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- подробный расчёт заявленных сумм;
- иные реквизиты источников информации, на основании которых установлена цена товаров, работ, услуг (информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других приложениях, обращённых неопределённому кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами);
- е) сведения о реализованных мероприятиях за предыдущие два года с приложением копий документов, подтверждающих факт реализации указанных мероприятий в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на предоставление субсидии, передает пресс-служба минкульта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 января 2020 17:48
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей, вышла на связь. Социум
36
9 января 2020 16:28
В переводе с латыни «Carmina Burana» означает «песни Бойерна». Это сборник из более чем 250 стихотворений, в основном, на латыни, созданных в период XI-XIII... Социум
70
9 января 2020 16:11
4 января он ушел из дома в Самаре и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Социум
110
Здравоохранение
9 января 2020 10:58
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель. Здравоохранение
160
7 января 2020 09:05Наркологическая клиника в Москве
Такие клиники готовы предоставить помощь разным пациентам. Порой это делается принудительно. Но чаще всего пациент самостоятельно решает получить лечение и... Здравоохранение
38
6 января 2020 11:54
Изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей. Здравоохранение
396
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
280
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15076
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14912
Туризм
9 января 2020 06:04Активный отдых на Алтае
Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
28
8 января 2020 10:34
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии. Туризм
331
31 декабря 2019 10:49
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
463
Образование
9 января 2020 17:24
В числе лучших отмечены 25 студентов опорного вуза. Образование
54
9 января 2020 12:57
Школьники начнут изучать программу на уроках ОБЖ. Образование
130
5 января 2020 21:21
Причем в числе 24 участников еще фигурирует потерявшая аккредитацию высшего учебного заведения в 2018 году академия Наяновой. Образование
1158
Культура
9 января 2020 16:54
На реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры в Самарской области. Культура
46
6 января 2020 20:40
Тема диалога – реализация нацпроекта «Культура», итоги Года театра, тренды и пути развития региональных театральных сообществ, участие в творческом... Культура
599
6 января 2020 19:46
В этом году темой зимней военно-исторической реконструкции было выбрано сражение на Ржевском выступе. Культура
663
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
233
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15634
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
104
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
206
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
226
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1080
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
385
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1109
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
999
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
571
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1520
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
640
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1065
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1120
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1383
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2444
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2981
Мероприятия