Проект Владимира Потапова «ВОТЪ» в Самаре

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18 декабря 2020 - 31 января 2021 (Самара, ул. Куйбышева, 92)

В год столетия ВХУТЕМАСА в Самаре художник Владимир Потапов представляет в постоянной экспозиции залов авангарда Самарского областного художественного музея одну из последних своих работ - «Когда вечность вынесена за скобки» (2020). Известный художник - экспериментатор, находящийся в постоянном поиске нового живописного языка и считающий свой сверхзадачей во что бы то ни стало его обновить, формально родственен работам выдающихся мастеров эпохи русского авангарда, находящимся в экспозиции - Ле Дантю, Дымщиц-Толстой, Адливанкина, Лентулова, Кузнецова, Розанова, Малевича, Бурлюка и других.

Владимир Потапов работает в различных жанрах и медиа современного изобразительного искусства, преимущественно в живописи, известен как автор исследовательских проектов о современном состоянии живописи. Работы Владимира Потапова находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Музея современного искусства г. Краков (МОСАК), Московского музея современного искусства, Музея современного искусства PERMM, Музея современного искусства им. Сергея Курехина (Санкт-Петербург), Фонда современного искусства К.Сорокина и В.Смирнова и др.

Сергей Попов: «Работа Владимира Потапова принадлежит к серии Distortion (Искажение). По формату все крупноформатные работы в серии одинаковы - они исполнены на стандартных листах фанеры 152х152. Это квадраты, в которых разворачивается повествование, которое, как правило, обращено к советской истории - и уже одно это сближает их с искусством авангарда, также имевшим дело с искажениями. Прекрасно зная и понимая это, Потапов не следует за визуальными решениями авангарда, а предлагает собственные, которые можно назвать метамодернистскими. Искажения в его живописи носят волновой характер, при этом они направлены на изучение цвета, анализ его силы и, в особенности, движения в пространстве. Художник создаёт их, буквально вырезая в слоях акрила, используя одновременно эффект случайности и тщательный просчет действия, в результате которого реалистичное фигуративное и абстрактное изображения застывают в непримиримой борьбе на сложной поверхности картины».

Владимир Потапов: «Русский авангард для меня всегда оставался примером потерянного рая, которое оставило след, переписало историю искусства и кануло в небытие. И вроде бы оно нам обещано, и вроде бы его можно вернуть, но у меня сформировалось стойкое ощущение, что все попытки вернуть или выстроить диалог с этой эпохой всегда обречены на сравнение. Вот это равнение на великих мне кажется игрой в подобие, в ту самую наивную попытку одеть папину шинель, стоя перед зеркалом истории. Мы живём в новом мире, в иное время, которое формирует свои уникальные предпосылки для искусства. Моя задача - увидеть, прочувствовать и ухватить. Так я формирую свой собственный отпечаток времени, с которым я прихожу в зал русского авангарда и говорю ВОТ!», передает пресс-служба минкульта СО.