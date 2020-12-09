Народный артист России Вячеслав Езепов умер в возрасте 79 лет

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Актер Малого театра, народный артист России Вячеслав Езепов умер на 80-м году жизни. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба театра, передают "Известия".

«В Малом театре большое несчастье — 9 декабря ушел из жизни народный артист России Вячеслав Иванович Езепов. <…> Созданные им образы еще долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова», — написали коллеги артиста.

Уточняется, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Василия Топоркова и Киры Головко, а затем был принят в Русский академический театр имени Леси Украинки в Киеве. Там он сразу начал исполнять ведущие роли, в том числе Крылова в «Иду на грозу» и Антона Чехова в «Насмешливом моем счастье». Покинув киевский театр, Езепов устроился в Театр имени Ленинского комсомола, ныне «Ленком», где проработал один сезон.

В Малый театр он пришел в 1967 году. Более чем за 50 лет работы в нем Езепов исполнил около 40 ролей. В 2017 году артист попробовал себя в роли режиссера-постановщика, создав «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина.

Помимо работы в театре Езепов также снимался в кино и на телевидении. На его счету более 60 ролей, в том числе в таких картинах, как «Ася», «Господин Великий Новгород», «Хождение по мукам» и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков