Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю
6 августа 2019 23:31
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Министр, в частности, показал Тарантино Царь-колокол и Царь-пушку, а также Большой Кремлевский дворец, где он увидел убранство Георгиевского зала.
«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — спросил режиссер. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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