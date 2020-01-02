Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой
2 января 2020 18:47
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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, приведя в пример Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Николая Носкова. Он назвал их выступления "печальным зрелищем", подчеркнув, что примадонна "еле дышит, когда стоит на сцене".
Лоза встал на защиту российских артистов, отметив, что "мир должен быть цветным".
"Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят – могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую", – рассказал композитор.
Композитор добавил, что возраст исполнителя не имеет значения. По его мнению, важно, в какой форме находится артист.
"Какая разница, сколько Мирей Матье? За границей чувствуют своих "ветеранов", которые собирают там стадионы", – считает певец.
В апреле прошедшего года в Государственном Кремлевском дворце состоялся первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Фото: соцсети
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