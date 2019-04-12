IX Фестиваль имени Виктора Карабаненко пройдет в Чапаевске

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Организаторы фестиваля: государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый комплекс» г. Чапаевск при поддержке Администрации Губернатора Самарской области; Общественной организации Русский Культурно- просветительный Центр «НАСЛЕДИЕ» г.о. Чапаевск.Межнациональный фестиваль им. Виктора Карабаненко - председателя чапаевского филиала «Романо Траё», первого президента Межнационального Общественного Центра г.о. Чапаевск, проводится в Чапаевске с 2010 года. Его цель – укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения, толерантности, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области. Он знакомит зрителей с богатством культурных традиций нашей страны, символизируя неразрывную историческую связь всех проживающих в ней народов.В Фестивале традиционно принимают участие творческие коллективы, представляющие разные национальности Самарской области: татары, армяне, немцы, белорусы, мордва, чуваши, цыгане, башкиры, азербайджанцы, казахи, таджики и другие, общественные региональные и областные национальные организации, мастера декоративно-прикладного творчества.Гостей фестиваля ожидаютС 10.00 до 12.00- работа выставок декоративно-прикладного искусства;- впервые в рамках фестиваля интерактивная костюмированная фотосессия«Ожившая история музейного Подворья».С 12.00 до 13.00- торжественное открытие мероприятия;- концерт творческих коллективов Самарской области, передает пресс-служба облправительства.