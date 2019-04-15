Детская центральная музыкальная школа отметит 110-летие

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История школы начинается с 1909 года, тогда сформировались первые в Самаре приготовительные классы фортепиано при отделении Русского императорского общества.Сегодня коллектив Детской центральной музыкальной школы – это сплоченная команда профессионалов, ярких преподавателей и талантливых музыкантов. Четырем педагогам школы присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ, а многие выпускники стали заслуженными артистами России и Советского Союза.За последние три года преподаватели и ученики приняли участие в более 300 конкурсах различного уровня, получив свыше 1000 наград различного уровня - от городских до международных.В концертной программе примут участие ученики и преподаватели школы, почетные гости, а также выпускники разных лет, передает пресс-служба горадминистрации.