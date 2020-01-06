В Тольятти успешно прошли «Рождественские маневры 2020»
6 января 2020 19:46
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В этом году темой зимней военно-исторической реконструкции было выбрано сражение на Ржевском выступе. В программе впервые появилось соревнование для зрителей – «Штурм высоты». Одолеть 50 метров открытого пространства и хотя бы один раз не засветиться «красной» лампочкой на шапке – не удалось никому.
Как сообщает оргкомитет: «Потрясающе пела певица Виктория, весёлые снеговики в шортах гнули кухонные сковородки. Это было настоящее народное гуляние с шашлыками и пловом.» Мероприятие собрало более тысячи зрителей.
Как пишет телеграмм-канала Злой самаритянин, Новый год – замечательный праздник. Но «веселые снеговики в шортах» и «народное гуляние с шашлыками» как-то совсем не вписываются в Ржевскую битву, где за 14 месяцев ожесточеннейших боев погибло более миллиона двухсот тысяч наших солдат.
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