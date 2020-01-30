Зрители «СамАрта» увидят «Магию театра»

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Фотовыставку «Магия театра», посвященную российским памятным монетам театральной тематики, смогут увидеть посетители театра юного зрителя «СамАрт» с 30 января до 4 марта 2020 года. Организатор экспозиции – Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России.История выпуска Банком России тематических памятных монет насчитывает уже тридцать лет: первые из них были отчеканены в 1989 году. Драматурги, постановщики, актеры, композиторы, сцены из спектаклей – всё это запечатлено на монетах из благородных металлов. К созданию эскизов и слепков будущих памятных монет были привлечены искусные граверы, художники, медальеры.На выставке в «СамАрте» представлены изображения 14 монет, посвященных балету, опере, драме. Каждый экспонат сопровождается описанием технических характеристик и историей создания рисунка монеты.Жители и гости Самары уже имели возможность оценить выставку «Магия театра». В конце 2019 года экспозиция размещалась в Самарской филармонии и Самарском академическом театре оперы и балета.