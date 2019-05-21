Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
21 мая 2019 12:46
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В 2019 году проводился конкурс среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, который состоится с 17 по 27 июня 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге.
Конкурс проходил в феврале-апреле во всех субъектах Российской Федерации в три этапа с финальным отбором в федеральном округе, к которому относится конкретный субъект Российской Федерации.
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств Российской Федерации.
Победителями финального (III) этапа конкурса стали:
• в номинации «Фортепиано» – Гузеева Дарья, Средний специальный музыкальный колледж, преподаватель – Л.Ф.Каримова (Республика Башкортостан);
• в номинации «Скрипка» – Калачева Полина, ММА при ННГК им.М.И.Глинки, преподаватель – И.В.Лежнева, концертмейстер – П.М.Качалов (Нижегородская область);
• в номинация «Виолончель» – Перетятько Александра, Школа искусств (Лицей искусств) г.Тольятти, преподаватель – И.А.Чижова, концертмейстер – Л.Н.Аксенова (Самарская область);
• в номинации «Духовые инструменты» – Трофимова Кристина, Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова (Чувашская республика);
• в номинации «Сольное пение» – Бурнашев Карим, Уфимская детская школа искусств, преподаватель – Г.В. Хомич (Республика Башкортостан).
Победители финального этапа будут приглашены в Москву и Санкт-Петербург для посещения финальных прослушиваний XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского с 25 по 27 июня 2019 года.
Фото pixabay.com
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