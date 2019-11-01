В Самарском зоопарке провели «Осенний бал-маскарад»

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31 октября в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») отметили праздник «Осенний бал-маскарад».Зав отделом НПО Киреева Алена отметила: «В этом году «Осенний бал-маскарад» стал юбилейным, мы отмечаем этот праздник в зоопарке с 2009 года, ребятам очень нравится наш бал, они с удовольствием наряжаются в костюмы животных и сказочных героев. Мы рассказываем детям о том, как меняется природа, как животные готовятся к зиме, и конечно ребята с удовольствием участвуют в нашей развлекательной программе, особенно нравится детям наш традиционный конкурс на лучший костюм и конкурс «Самый смелый»».Лучшими маскарадными костюмами в этом году по мнению самих ребят стали костюмы - львенка, принцессы, белого зайчика, радужного единорога, пингвина и рыжей лисички. Гости зоопарка принимали активное участие в конкурсах и викторинах о деревьях и грибах, о животных и о героях русских сказок. Продолжением праздничной программы стала фотосессия с ручными животными зоопарка - лисом Ричардом, капским вараном Варисом, маисовым полозом, крокодиловым кайманов Кроки и сказочными героями русских сказок - Бабой-Ягой, Аленушкой и Болотницей, сообщается в группе зоопарка.