В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День космонавтики «Просто космос!»

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12 апреля в 18:00 Самарская областная юношеская библиотека (пр. Ленина, 14) приглашает читателей отправиться в однодневное космическое путешествие. Гостей ждут фотозона, лекция, концерт и художественная мастерская.Программа мероприятия:10:00 - Показ видеозаписей телескопа Хаббл.18:00 - Космическая викторина и работа художественной мастерской (участники библиотечного клубного объединения создадут акварельные зарисовки на космические темы).18:00 - Лекция участника Самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара» Олега Ефимовича Соловейчика «Россия - колыбель космонавтики».19:00 - Презентация совместного видеопроекта художественной мастерской и музыканта LUNATIC COFEE MACHINE, пресс-конференция с музыкантом (Юрий Кощеев), 3D-моделлером (Алексей Емельянов) и художником (Наталья Мерзлякова).20:00 - Концерт электронного проекта КТ315.На протяжении всего Дня космонавтики в юношеской библиотеке будут работать: книжная выставка «Космос как предчувствие» из цикла «Наука 2.0», выставка работ художественной мастерской «Поехали!» и тематическая фотозона.Вход свободный, по читательскому билету.12+