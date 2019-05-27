В Новокуйбышевске заложили камень на месте строительства здания театра-студии «Грань»
27 мая 2019 10:52
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В субботу, 25 мая, в Самарской области дали условный старт возведению нового здания, где будет базироваться театр-студия «Грань». Камень заложили в Новокуйбышевске в сквере «Слава Труду» на пересечении улиц Чернышевского и Дзержинского, пишет 63.ру.
Он представляет собой фрагмент кирпичной стены. Единственный ряд из прозрачных кирпичей выложили известные жители и гости Новокуйбышевска. На каждом из прозрачных кирпичиков выгравировано слово. Выстроившись в ряд, слова образуют фразу «Здесь будет построен театр-студия "Грань"». Автором арт-объекта является самарский архитектор Дмитрий Храмов.
Против строительства здания в сквере выступили представители партии КПРФ. Коммунисты заявили о готовности протестовать против этого строительства.
Сейчас театр-студия «Грань» базируется в театрально-концертном комплексе «Дворец культуры», площадей которого не хватает для полноценного функционирования театрального коллектива.
Возглавляет «Грань» режиссер Денис Бокурадзе. Он прославил новокуйбышевский театр «Грань» на всю Россию, сделав его одним из самых ярких и успешных коллективов в стране. В апреле 2018 года костюмер «Грани» Елена Соловьёва получила премию главного театрального конкурса России «Золотая маска» за создание образов персонажей спектакля «Король Лир». В декабре 2018 года сам Денис Бокурадзе вошел в состав жюри «Золотой маски».
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