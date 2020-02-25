В МХАТе им. Горького впервые за 15 лет открыли оркестровую яму благодаря гастролям Самарского театра оперы и балета

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Был представлен спектакль «Три маски короля».



24 февраля в рамках Фестиваля Будущего Театра Самарский академический театр оперы и балета представил на сцене МХАТ имени М.Горького балет-притчу Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля».



Мировая премьера спектакля состоялась в Самаре в 2019 году. Автор идеи и соавтор либретто петербургский меценат, основатель проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного фонда и театра «Килизэ» Вячеслав Заренков. Постановщик «Трех масок короля» и соавтор либретто - солист балетной труппы Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов, обладатель «Золотой маски» за исполнение роли Тригорина в балете Бориса Эйфмана «Чайка».

Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, оркестровку осуществил Даниил Пильчен. За электронную часть аранжировок и саунд-дизайн отвечал петербургский музыкант Влад Жуков. Декорации к спектаклю создал сценограф Вячеслав Окунев, художник по свету Ирина Вторникова, художник по видеоконтенту Виктория Злотникова. Дирижер спектакля – главный дирижер и художественный руководитель Самарского театра Евгений Хохлов.



Постановка спектакля и гастроли осуществлены при поддержке фонда «ТЕ-АРТ» и театра «Килизэ».

«Три маски короля» – фантастическая история о любви и власти, лицах и личинах, самообмане и приближении к себе настоящему. Пространство спектакля формирует громадная маска-трансформер, преобразующаяся то в тронный зал, то в уличные баррикады, то в смеющееся или плачущее лицо. В «Трех масках короля» сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты.



Партию Юлия исполнил звезда мирового балета, премьер Мариинского театра, постоянный участник Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест Владимир Шкляров, партию Эммы – прима-балерина Самарского театра Ксения Овчинникова, партию Сары – ведущая солистка САТОБ Анастасия Тетченко.



В роли министров выступили Сергей Гаген (первое исполнение), Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Максим Маренин, Светлин Стоянов, Илья Черкасов.

В ноябре прошлого года спектакль с успехом прошел на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Московская публика приняла балет также очень тепло, долго не смолкали аплодисменты. Многие зрители остались на обсуждение спектакля, которое было организовано в рамках фестиваля. Как сообщила ведущая встречи, театральный критик Екатерина Кретова, для того, чтобы исполнить балет под живой оркестр, впервые за 15 лет в МХАТе имени Горького была открыта оркестровая яма, и теперь МХАТ планирует ее активно использовать: «Я думаю, МХАТ имени Горького благодарен Самарскому оперному театру за то, что Самарский театр дал шанс такому чуду».

Юрий Смекалов, открывая встречу, выразил огромную благодарность Вячеславу Заренкову, подчеркнув, что реализация такого масштабного, эпичного проекта, как «Три маски короля», стала возможной именно благодаря его меценатской помощи.

В ходе обсуждения его участники высоко оценили спектакль, в частности, один из зрителей отметил, что «Три маски короля» – это новый, фантастический шаг в развитии балетного искусства. Многие говорили о зрелищности и яркости балета, отмечали оригинальную хореографию и современное музыкальное звучание.



Фото Антона Сенько





