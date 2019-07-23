Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
23 июля 2019 12:58
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В субботу, 10 августа в самарском селе Ширяево пройдет ежегодный XIII областной фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня».
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок, конкурс костюмов «Вишневый сад», конкурс пирогов с последующей дегустацией, вишневый царь-пирог, ярмарка ремесленников и многое другое.
Вход свободный, 0+
Добраться до села Ширяево из Самары можно на регулярных теплоходах (стоимость проезда - 55-110 рублей; скоростной рейс - 500 рублей, для детей до 5 лет - бесплатно), пишет Самру.ру.
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