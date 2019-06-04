Директор Московского музея современного искусства встретится с участниками конкурса творческих работ «Во славу земли Самарской»

79

5 июня в 14:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится встреча вице-президента, академика Российской академии художеств, исполнительного директора Московского музея современного искусства, председателя жюри Открытого регионального конкурса-выставки творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования «Во славу земли Самарской» Василия Церетели с молодежью - участниками конкурса «Во славу земли Самарской».Напомним, старт конкурсу-выставке творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования «Во славу земли Самарской» 26 февраля 2019 года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Активное участие в организации принял также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.Основная идея конкурса – изображение истории нашего края на живописных полотнах.В состав жюри вошли профессионалы не только из Самары, но и других регионов страны, в том числе из Москвы. Экспертную комиссию возглавил Василий Церетели – первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства.Итоги конкурса будут подведены в сентябре этого года – ко Дню города. По итогам будут сформированы передвижные выставки во всех городах Самарской области. Победителям будет предоставлена возможность пройти стажировки в мастерской Зураба Церетели, а также получить абонементы на посещение Третьяковской галереи, сообщает пресс-сужба облправительства.