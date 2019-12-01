11 декабря состоится премьера спектакля «Трёхгрошовая опера» на Новой сцене театра «СамАрт»

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Немецкую пьесу в Самаре ставит немецкий режиссёр. Работа над постановкой «Трёхгрошовая опера» в «СамАрте» идет уже два года. В 2017-м режиссёр Доминик Бюттнер выступил участником самартовской лаборатории «Молодая режиссура» в рамках фестиваля «Золотая репка». За несколько дней вместе с известным перкуссионистом Марианом «Марио» Калдарару и музыкальным руководителем «СамАрта» Василием Тонковидовым Доминик сочинил эскиз по пьесе Бертольта Брехта. По правилам лаборатории лучший эскиз в течение одного-двух сезонов дорабатывается и включается в репертуар театра.Эпиграф спектакля — фраза из Брехта «Сначала хлеб, а нравственность потом». Таким постулатом руководствуются герои пьесы, где нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют. Зрители сами должны будут ответить на вопрос, что правильнее: «набить себе брюхо», а потом раздумывать над моралью, или наоборот.В спектакле немецкого режиссёра занята практически вся труппа. Перед началом работы Бюттнер провел актёрский и музыкальный кастинги. Семью Пичемов сыграют ведущие актёры театра – заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области Ольга Агапова, артисты Игорь Рудаков и Мария Феофанова. В роли Мэкки Ножа выступят заслуженный артист Самарской области, худрук «СамАрта» Павел Маркелов и актёр Ярослав Тимофеев. Художник «Трехгрошовой оперы» – соавтор Бюттнера по спектаклю, выпущенному в Чехов-центре Сахалина, Арсений Радьков. Музыку в «Трёхгрошовой опере» исполняет оркестр из 12 музыкантов под управлением Василия Тонковидова. Продюсеры постановки – Эвелина Киллинг-Бирюкова (Дортмунд, Германия) и Олег Кленин (Москва). Спектакль создавался при поддержке Немецкого культурного центра имени Гёте в Москве, передает пресс-служба минкульта СО.Расписание премьерных показов:11, 12, 15 декабря – начало в 18.0014 декабря – начало в 15.00