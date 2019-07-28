В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
28 июля 2019 12:48
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В Самаре в субботу, 27 июля в ТЦ Амбар прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры. На фудкорте, где проходило мероприятие, собралось множество молодежи, как простых зрителей, так и в костюмах персонажей фильмов, аниме и сказок. Участники представили своих персонажей в ходе зажигательного дефиле, а жюри выбрало победителей.
Помимо косплея работали тематические зоны:
Ярмарка тематических товаров,
Зона киберспорта и развлечений.
Зона настольных игр,
Зона исторической реконструкции, где можно было пострелять из лука или примерить средневековый доспех.
Также гостям предлагалось пофехтовать на мягких мечах тямбарах и посетить фотозону.
Фото: Дильдина Светлана
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