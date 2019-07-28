В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры

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В Самаре в субботу, 27 июля в ТЦ Амбар прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры. На фудкорте, где проходило мероприятие, собралось множество молодежи, как простых зрителей, так и в костюмах персонажей фильмов, аниме и сказок. Участники представили своих персонажей в ходе зажигательного дефиле, а жюри выбрало победителей.Помимо косплея работали тематические зоны:Ярмарка тематических товаров,Зона киберспорта и развлечений.Зона настольных игр,Зона исторической реконструкции, где можно было пострелять из лука или примерить средневековый доспех.Также гостям предлагалось пофехтовать на мягких мечах тямбарах и посетить фотозону.Фото: Дильдина Светлана