Уникальные фото и документы о первом отряде космонавтов - в самарском музее им. П. Алабина
10 апреля 2019 11:53
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11 апреля в музее им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142) откроется виртуальная выставка «Они были первыми» (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина).
На выставке в электронном виде будут представлены уникальные фотографии и документы из фондов музея им. П. В. Алабина, фондов ЦГАСО и СОГАСПИ - о первом отряде космонавтов и их пребывании в г. Куйбышеве (Самаре) во время реабилитации после полётов в космос.
В экспозиции есть и фотографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина – целая фотохроника, которая запечатлела его пребывание в городе Куйбышеве. Это его прилет на аэродром завода «Прогресс», медицинское обследование, первые доклады государственной комиссии, автографы, небольшой отдых. Эти фотографии были сделаны Алексеем Бряновым – спецкором журнала «Советский Союз» и фотокорреспондентом газеты «Волжская коммуна» Александром Тихомировым.
Такое же пристальное внимание фотокорреспонденты проявили и к пребыванию в нашем городе других космонавтов первого отряда: Г. Титова, А. Николаева, П. Поповича, В. Быковского и первой женщины-космонавта В. Терешковой. На фотографиях – встречи с руководителями Куйбышевской области и даже с детьми в детском саду, раздача автографов, участие в пресс-конференциях и обязательный послеполетный медицинский осмотр.
На выставке будут представлены материалы о роли промышленных предприятий нашего города в освоении космического пространства.
К каждому виртуальному тематическому комплексу будет дана подробная информация.
Сайт музея - www.аlabin.ru.
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