С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки имени Дмитрия Шостаковича

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С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки им. Дмитрия Шостаковича. Уже в воскресенье 6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны: Большого и Мариинского театров, «Новая Опера» и «Геликон», а также солистов Самарского театра оперы и балета и симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова. Фестиваль проводится при поддержке Администрации городского округа Самара, ФГБУ "Центр поддержки молодежных творческих инициатив ( РОСКУЛЬТЦЕНТР)", Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой". Художественный руководитель Фестиваля - солист Большого театра Валерий Макаров.Этот фестиваль - значимое событие для Самары, история нашего города неразрывно связана с именем величайшего композитора Дмитрия Шостаковича и событиями Великой Отечественной Войны.5 марта 1942 года именно в Куйбышеве - Запасной столице СССР в исполнении оркестра Большого театра состоялось первое исполнение легендарной Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.Самара бережно хранит память о композиторе, который в годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в нашем городе. 7 сентября 2019 года в Самаре открыт памятник Шостаковичу работы знаменитого российского скульптора Зураба Церетели, который установлен в сквере на площади им. В.В. Куйбышева.В рамках Фестиваля русской музыки им. Дмитрия Шостаковича 7 октября в Самарской государственной филармонии состоится концерт студентов ведущих музыкальных учебных заведений России - выпускников школ искусств Самары. В программе принимают участие победители и призеры международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, представляющих нашу страну на творческих состязаниях самого высокого уровня.С 7 по 10 октября в Публичной библиотеке на ул. Куйбышева, д. 95 пройдут лектории "Говорим о Шостаковиче". Стоит отметить, что 10 октября в 12:00 Борис Мукосей, музыковед, заведующий Архивом нотной библиотеки Большого театра России расскажет о первых исполнениях "Ленинградской" симфонии в Куйбышеве и Москве на основе рукописных нот (партитуры и голосов), сообщает горадминистрация.