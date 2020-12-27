Полицейские Сызрани поймали мужчину с героином в электричке по дороге домой

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К сотрудникам отдела контроля за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель села Обшаровка может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждении. В электричке, по пути домой в село Обшаровка, в районе города Октябрьск полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в подкладке куртки мужчины сотрудники полиции обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Подозреваемого доставили в отдел полиции №33 МУ МВД России «Сызранское для дальнейшего разбирательства, а изъятое вещество направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате исследования установлено, что изъятым является героин массой 3, 01 грамма.

Подозреваемый – ранее не судимый житель села Обшаровка 1994 года рождения пояснил стражам порядка, что хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Взбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.