Задержаны подозреваемые в поджоге автомашины в Тольятти

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23 декабря 2019 года в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение диспетчера службы «112» о том, что у одного из домов, расположенных по ул. Коммунистическая, произошло возгорание двух транспортных средств - иностранного и отечественного автомобилей. Оперативный дежурный направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие автопатрули.Изучая записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что в момент возгорания иномарки трое молодых людей поспешно покинули место происшествия на такси.Установив водителя таксомоторной организации, сотрудники полиции выяснили, что этой ночью он довез молодых людей к одному из жилых домов, расположенных в Комсомольском районе города. В ходе поквартирного обхода указанного дома, оперативные сотрудники установили квартиру, которую накануне происшествия на сутки сняли иногородние жители.В ходе служебной командировки на территории соседней области сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимый за кражу и грабеж мужчина 1997 года рождения и двое ранее не судимых молодых людей 1995 и 2000 годов рождения, которые были доставлены в Тольятти для проведения следственных действий.В настоящее время задержанные признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием, сообщает облМВД.