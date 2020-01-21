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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Задержаны подозреваемые в поджоге автомашины в Тольятти

21 января 2020 09:27
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Задержаны подозреваемые в поджоге автомашины в Тольятти Оперуполномоченные уголовного розыска разыскали их в соседнем регионе через две недели.
Оперуполномоченные уголовного розыска разыскали их в соседнем регионе через две недели.

23 декабря 2019 года в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение диспетчера службы «112» о том, что у одного из домов, расположенных по ул. Коммунистическая, произошло возгорание двух транспортных средств - иностранного и отечественного автомобилей. Оперативный дежурный направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие автопатрули.

Изучая записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что в момент возгорания иномарки трое молодых людей поспешно покинули место происшествия на такси.
Установив водителя таксомоторной организации, сотрудники полиции выяснили, что этой ночью он довез молодых людей к одному из жилых домов, расположенных в Комсомольском районе города. В ходе поквартирного обхода указанного дома, оперативные сотрудники установили квартиру, которую накануне происшествия на сутки сняли иногородние жители.

В ходе служебной командировки на территории соседней области сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимый за кражу и грабеж мужчина 1997 года рождения и двое ранее не судимых молодых людей 1995 и 2000 годов рождения, которые были доставлены в Тольятти для проведения следственных действий.
В настоящее время задержанные признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием, сообщает облМВД.
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