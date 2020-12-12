Воры в Самарской области поехали сдавать краденый кабель и попались ДПС

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Инцидент произошел в Нефтегорском районе.

Во время несения службы Нефтегорские Госавтоинпекторы лейтенанты полиции Николай Гагарин и Раиь Рахмаев для проверки документов остановили автомобиль. При общении с водителем полицейские обратили внимание на пассажиров, поведение которых правоохранителям показалось подозрительным. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть автомобиль. В ходе досмотра в багажнике транспортного средства обнаружили три белых полиэтиленовых мешка, в которых находился нарезанный металлический кабель. Для выяснения всех обстоятельств водитель и два пассажира были доставлены в отдел полиции.

В этот же день в дежурную часть территориального органа поступило два заявления о хищении кабелей со скважин, принадлежащих одной из нефтегазовых компаний. На место совершения преступлений была направлена следственно-оперативная группа, которая при осмотре обнаружила и изъяла следы протектора шин автомобиля и подошвы обуви, зафиксировала следы среза, оставленные кусачками при разрезании кабеля.

Эксперты-криминалисты исследовали изъятые у граждан предметы: кусачки и силовой кабель. Проведенный анализ показал, что срезы кабеля со скважины и кабеля, который перевозили подозреваемые в автомобиле, совпадают.

В ходе опроса задержанные дали признательные показания. Житель Нефтегорска 1984 года рождения рассказал оперативникам, что работает на нефтеперерабатывающем предприятии, поэтому хорошо знаком с расположением нефтяных скважин, спецификой их работы, а также с графиком проверки объектов охраной. Вместе с задержанным товарищем они заранее выбрали две подстанции, с которых собирались похитить кабель. В то время, пока один из них обесточивал подстанции, а затем при помощи кусачек отрезал силовой кабель, второй наблюдал, чтобы их никто не заметил. После всех манипуляций мужчины скрутили кабель, сложили в багажник автомобиля и отправились его обжигать. Откладывать реализацию похищенного имущества товарищи не стали и в тот же день решили отвезти его в пункт приема металла в Самару. Но так как в этот день злоумышленники выпивали спиртное, то в качестве водителя решили позвать своего знакомого. Как выяснили оперативники, водитель ничего не знал о похищенном кабеле и просто согласился свозить товарищей по месту требования.

В настоящее время в отношении двух ранее не судимых жителей Нефтегорска возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.