В Самарской области перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, похитившие у граждан свыше 7 млн рублей

761

Прокуратура г. Самары Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году ранее судимый житель Ульяновской области и жительница г. Пензы разработали преступную схему хищения средств граждан путем создания финансовой пирамиды.

Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Резана-Финанс», обвиняемые организовали прием средств от населения по договорам займа под 48 процентов годовых. Они арендовали помещения под офисы в г. Самаре и г. Новокуйбышевске, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал, имитировали хозяйственную деятельность предприятия. Предприниматели распространяли рекламу в средствах массовой информации, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.

В период с сентября 2017 года по январь 2019 года в финансовую пирамиду вложили средства 20 жителей области, у которых ее организаторы похитили свыше 7,1 млн рублей.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Новокуйбышевский городской суд Самарской области.