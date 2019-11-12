Уже на этой неделе скандальный банкир Рафаиль Абдрашитов может получить свою первую судимость
12 ноября 2019 09:42
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А на подходе второе уголовное дело — о крупном мошенничестве в Региональном коммерческом банке.
Абдрашитов пришел в региональный банкинг в 90-е, а в 2006 году уже контролировал собственное кредитное учреждение — Юнитбанк. Формально бизнесмен никак не присутствовал в банке, владея им через ряд аффилированных бизнес-структур. Так же позднее он поступал при реализации других банковских проектов, которые в итоге банкротились и вызывали много вопросов у проверяющих. Одним из таких проектов стал РКБ — бывший димитровградский банк, выкупленный группой самарских бизнесменов.
В сентябре 2016 года РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. В банке выявили большое количество сомнительных операций, к которым, как считает следствие, были причастны предправления Константин Снигарев и его советник Рафаиль Абдрашитов. Сначала привлекли Снигарева, а в начале 2019 года из его дела выделили материалы на Абдрашитова. Дело касалось выдачи кредитов 21 физическому лицу на покупку земли в Красноярском районе на общую сумму около 68 млн руб. Правоохранители посчитают, что сделки представляли собой вывод активов банка. Абдрашитов был взят под стражу.
Тем временем в суд Самарского района поступило на рассмотрение другое его дело. Оно возбуждено по заявлению бизнесмена Сергея Слепова, старинного знакомого Абдрашитова. Весной 2018 года Слепов дал банкиру в долг на неделю 5,2 млн руб. Неделя растянулась на полтора года, возврата денег заемщик не дождался и пошел в полицию. Нанятые Слеповым юристы установили, что на момент обращения с просьбой о займе Абдрашитов уже был неплатежеспособным: дело о его банкротстве с подачи фирмы «Избушка» было возбуждено арбитражным судом в ноябре 2017 года.
Процесс по делу Абдрашитова обещает быть быстрым, так как в нем всего два свидетеля, а фигурант признает вину. Не исключено, что приговор будет оглашен судом Самарского района уже в конце этой недели, пишет СО ОНЛАЙН.
Абдрашитов пришел в региональный банкинг в 90-е, а в 2006 году уже контролировал собственное кредитное учреждение — Юнитбанк. Формально бизнесмен никак не присутствовал в банке, владея им через ряд аффилированных бизнес-структур. Так же позднее он поступал при реализации других банковских проектов, которые в итоге банкротились и вызывали много вопросов у проверяющих. Одним из таких проектов стал РКБ — бывший димитровградский банк, выкупленный группой самарских бизнесменов.
В сентябре 2016 года РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. В банке выявили большое количество сомнительных операций, к которым, как считает следствие, были причастны предправления Константин Снигарев и его советник Рафаиль Абдрашитов. Сначала привлекли Снигарева, а в начале 2019 года из его дела выделили материалы на Абдрашитова. Дело касалось выдачи кредитов 21 физическому лицу на покупку земли в Красноярском районе на общую сумму около 68 млн руб. Правоохранители посчитают, что сделки представляли собой вывод активов банка. Абдрашитов был взят под стражу.
Тем временем в суд Самарского района поступило на рассмотрение другое его дело. Оно возбуждено по заявлению бизнесмена Сергея Слепова, старинного знакомого Абдрашитова. Весной 2018 года Слепов дал банкиру в долг на неделю 5,2 млн руб. Неделя растянулась на полтора года, возврата денег заемщик не дождался и пошел в полицию. Нанятые Слеповым юристы установили, что на момент обращения с просьбой о займе Абдрашитов уже был неплатежеспособным: дело о его банкротстве с подачи фирмы «Избушка» было возбуждено арбитражным судом в ноябре 2017 года.
Процесс по делу Абдрашитова обещает быть быстрым, так как в нем всего два свидетеля, а фигурант признает вину. Не исключено, что приговор будет оглашен судом Самарского района уже в конце этой недели, пишет СО ОНЛАЙН.
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