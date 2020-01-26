Молодой человек в Тольятти обокрал квартиру, которую снимал

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В полицию Тольятти поступил звонок от местной жительницы 1964 года рождения. Потерпевшая рассказала о том, что молодой человек, покинув без предупреждения съемное жилье, похитил у нее имущество. Причиненный ущерб заявительница оценила в более 30 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали бывшего квартиранта заявительницы. По данным оперативников, мужчина 1991 года нигде не работает, а в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.В отделе полиции подозреваемый вину признал. Он пояснил, что снимал указанную квартиру у заявительницы с лета прошлого года, но недавно решил съехать. Не предупредив хозяйку о своих намерениях, мужчина похитил находившиеся в квартире личные вещи и технику. По данным оперативников, часть похищенного задержанный успел сдать в ломбард.Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершения данного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД. Вещи хозяйке вернули.