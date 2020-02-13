В Жигулевске молодой человек обманул продавца, похитив продуктов на три тысячи

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В полицию Жигулевска обратилась местная жительница 1971 года рождения. Женщина сообщила, что в отношении нее совершены мошеннические действия.Потерпевшая – индивидуальный предприниматель рассказала сотрудникам полиции, что работает в одном из продуктовых отделов, расположенных в здании городского рынка. 5 января ранее не известный ей молодой человек покупал в отделе продукты питания: несколько видов колбасы, сыр, икру на общую сумму более трех тысяч рублей. Расплачиваясь, молодой человек показал продавцу на экране своего телефона фотографию чека, сказав, что оплату он осуществил.Со слов потерпевшей, подтверждение ей не пришло, однако, злоумышленник уверил, что оплата скоро пройдет, после чего ушел. Так и не получив денежные средства на банковскую карту, потерпевшая через несколько дней обратилась за помощью в полицию.Со слов женщины сотрудники полиции составили фоторобот и подробное описание внешности злоумышленника, отличительной особенностью которого являются мелированные волосы, и направили ориентировку всем наружным службам. Задержан безработный житель Тольятти, 1998 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Он признал вину в содеянном.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.