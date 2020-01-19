В Тольятти директор фирмы смошенничала при получении выплат

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что в конце марта 2019 года женщина из корыстных побуждений решила путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершить хищение федеральных бюджетных средств выделенных для улучшения жилищных условий. В 2019 году женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи, являясь директором фирмы, сделала себе документы, в которых была указана минимальная заработная плата. После этого необходимые документы были направлены в Минэкономразвития Самарской области. По результатам рассмотрения женщине были назначены денежные выплаты в размере 24 869 рублей.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.