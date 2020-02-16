В Самарской области мужчина незаконно застрелил кабана

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В дежурную часть О МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что в поле, находящемся в районе деревни Солонцовка Елховского района Самарской области, была совершенна незаконная добыча одной особи кабана (сеголетки).Для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, возможно причастных к браконьерству, полицейские вместе с охотоведом отправились на снегоходе на указанный участок. Сотрудники органов внутренних дел на месте происшествия обнаружили гильзы 12 калибра в количестве 2 штук. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.В ходе осмотра указанной территории, стражи порядка увидели на снегу отчетливый след от протектора снегохода, проследовав по которому полицейские вышли к дому подозреваемого.У жителя Елховского района 1956 года рождения полицейские изъяли зарегистрированные и принадлежащие ему: патроны 12 калибра в количестве 17 штук, ружье ИЖ-27 и МР-155 12 калибра.В ходе опроса мужчина признался сотрудникам органов внутренних дел в том, что совершил добычу дикого животного не имея на то специального разрешения, сообщает облМВД. Теперь ему придется ответить по закону.