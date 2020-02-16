В Кинель-Черкасске женщина украла банковскую карту у знакомой

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В январе текущего года в Отдел МВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась 28-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с её банковской карты неизвестный похитил деньги.Полицейские опросили заявительницу. Выяснилось, что накануне она приглашала в гости друзей. Вскоре после ухода супружеской пары, заявительница получила смс-уведомление о снятии с её карты 700 рублей. Через два часа ей вновь поступило уведомление. В этот раз банковской картой расплатились в ночном заведении на сумму 850 рублей.Правоохранители выяснили, что женщина до начала застолья, передавала банковскую карту своему гостю и сообщила ему пин-код. Мужчина ходил в магазин и оплачивал товар.Полицейские опросили супружескую пару. Гостья – 28-летняя жительница села Кинель-Черкассы, призналась, что похитила банковскую карту из рюкзака потерпевшей, находившегося на тумбочке возле входной двери. Позже она обналичила деньги и оплатила счет в кафе, куда направилась с супругом, сообщает облМВД.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Сотрудники полиции напоминают, что ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды.