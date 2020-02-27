В Сызрани с найденной банковской карты похитили деньги

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Из материалов уголовного дела следует, что в полицию за помощью обратился житель города Сызрань 1964 года рождения, который рассказал полицейским, что его супруга потеряла сотовый телефон. Потеря средства связи не была основным поводом для обращения мужчины в полицию. Через некоторое время с банковской карты заявителя, которая оказалась «привязана» к номеру телефона жены, были сняты денежные средства в размере более 13 000 рублей.Следователями МУ МВД России «Сызранское» установлено, что супруга заявителя обронила свой телефон недалеко от дома. Затем средство связи попало в руки злоумышленника, который им воспользовался. Мужчина перевел частями все имеющиеся на карте денежные средства с помощью услуги «мобильный банк» на свой банковский счет. Обналичив похищенные деньги, сызранец потратил их на собственные нужды.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - жителя города Сызрань 1990 года рождения, ранее судимого за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Изъятое полицейскими средство связи возвращено законной владелице.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает облМВД.