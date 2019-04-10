В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы наркосбытчиков

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В Самарской области окончено расследование по уголовному делу в отношении 8 членов организованной преступной группы, совершивших более 11 эпизодов особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой 1,5 кг. Всего членами организованной преступной группы, было легализовано более 5 миллионов рублей, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что в период с мая 2015 года по июнь 2016 года двое мужчин, уроженцев Свердловской области, 1985 и 1987 года рождения, распространяли наркотики на территории Самарской области региона через сеть Интернет. В период с июня 2016 года по апрель 2017 года, мужчины вовлеки в организованную преступную группу шесть человек.В ходе предварительного следствия полицейские установили, что участники организованной преступной группы осуществляли незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Новокуйбышевска и Чапаевска Самарской области посредством сети «Интернет» способом, исключающим визуальный контакт как между участниками преступной группы, так и покупателями, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.Денежные расчеты участниками группы производились с использованием многочисленных «электронных кошельков» и банковских счетов, служивших для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. Однако меры конспирации не помогли избежать уголовной ответственности.Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Новокуйбышевский городской суд, сообщает облМВД.