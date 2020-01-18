В Самарской области задержали квартирного вора
18 января 2020 10:31
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В конце декабря 2019 года в Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратились двое жителей города Похвистнево 1956 и 1982 года рождения и жительница города Самара 1962 года рождения, с заявлениями о кражах имущества из принадлежащих им квартиры, гаража и частного дома.
Сотрудники полиции тщательно провели осмотр мест происшествий, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев, правоохранителями были обнаружены и изъяты следы пальцев рук и окурки сигарет.
В ходе работы полицейские установили, что в квартиру и частный дом злоумышленник проник выставив стёкла в раме окон, а в гараж – путём повреждения кирпичной кладки. Из жилых помещений он похитил компьютерную технику, ювелирные и металлические изделия, верхнюю одежду, а из гаража были похищены рыболовные снасти. Общий ущерб причиненный потерпевшим составил более 15 000 рублей.
В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранителями был установлен гражданин без определённого места жительства 2001 года рождения, который был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Молодой человек полностью признал свою вину. Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, о том, что знал об отсутствии хозяев в квартире и доме. А также указал место хранения похищенного.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
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