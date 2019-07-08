В Самаре у мужчины, распивающего возле дома алкоголь, нашли наркотики

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Экипаж патрульно-постовой службы полиции в марте текущего года в ходе патрулирования около дома на проспекте Карла Маркса в Самаре задержал мужчину, распивающего спиртные напитки в общественном месте. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ мужчина добровольно выдал сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество бело-коричневого цвета. Впоследствии по результатам экспертизы было установлено, что изъятый порошок содержит наркотическое средство – героин. Масса запрещенного вещества составила 0,80 гр. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что наркотик он хранил для личного употребления.В настоящее время 36-летнему самарцу предъявили обвинение. По данному уголовному делу была собрана доказательная база, подтверждающая обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подозреваемый вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.