Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 21 июня, 18:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/06:
USD 63.39
-0.59
EUR 71.55
-0.09
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре полицейские получили взятку через посредников

21 июня 2019 13:20
132
В Самаре полицейские получили взятку через посредников
Они получили 310 и 40 тысяч рублей.

По версии следствия, 10 июня 2019 года сотрудники полиции получили в качестве взятки денежные средства в размере 310 и 40 тысяч рублей через посредников за попустительство в незаконной игорной деятельности на территории города Самары.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 июня 2019  18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
За изнасилование и убийство 7-летней девочки самарец на 20 лет отправится в колонию строгого режима
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.  Закон
262
19 июня 2019  15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
Незаконный ввоз 18 тонн томатов в Россию из Туркменистана предотвратили инспекторы Россельхознадзора СО
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.  Закон
297
19 июня 2019  11:08
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
266
19 июня 2019  09:35
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
227
18 июня 2019  23:19
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.  Закон
291
18 июня 2019  22:55
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.
Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.   Закон
316
18 июня 2019  15:45
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей. Оказалось, кто-то подделал права на его имя.
«У водителей нет шансов». Мошенники придумали новую схему
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей.... Закон
3435
Весь список
Происшествия
21 июня 2019  11:20
Торговый павильон начали строить на территории парка 60-летия Советской власти в самаре
Торговый павильон начали строить на территории парка 60-летия Советской власти в Самаре
Департамент градостроительства готовит иск в суд. Происшествия
267
21 июня 2019  11:06
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли два факта служебного подлога
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли два факта служебного подлога
Материалы проверок направлены в следственные органы.  Происшествия
151
21 июня 2019  10:56
Вандалы поломали голубые ели в центре Сызрани Коммунальные службы бьют тревогу и просят свидетелей обратиться в полицию.
Вандалы поломали голубые ели в центре Сызрани
Коммунальные службы бьют тревогу и просят свидетелей обратиться в полицию. Происшествия
148
Весь список
Криминал
21 июня 2019  13:20
В Самаре полицейские получили взятку через посредников
В Самаре полицейские получили взятку через посредников
Они получили 310 и 40 тысяч рублей. Криминал
131
21 июня 2019  11:57
В Самарской области задержаны двое местных жителей за нападение на банк с гранатой
В Самарской области задержаны двое местных жителей за нападение на банк с гранатой
Один из подозреваемых зашел в помещение и требовал выдать ему 3 миллиона рублей. Криминал
183
21 июня 2019  10:35
В Новокуйбышевске раскрыта кража велосипеда из подъезда
В Новокуйбышевске раскрыта кража велосипеда из подъезда
Пострадавший ненадолго оставил его на лестничной клетке. Криминал
137
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
260
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
444
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
402
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
368
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
467
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
463
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
476
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
372
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
632
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
658
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
391
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
705
Весь список

Мероприятия
22 июня в Самаре пройдет бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре в парке Гагарина
Самарские учителя истории и учитель английского стали лучшими в «Диктанте Победы»
В Самаре состоялось торжественное мероприятие в честь 110-летнего юбилея со Дня образования кинологической службы МВД
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные