В Самаре полицейские получили взятку через посредников
21 июня 2019 13:20
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По версии следствия, 10 июня 2019 года сотрудники полиции получили в качестве взятки денежные средства в размере 310 и 40 тысяч рублей через посредников за попустительство в незаконной игорной деятельности на территории города Самары.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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