В Самаре мужчина отобрал у работника торговой точки сотовый телефон

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В Красноглинском районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о преступлении. Противоправное деяние было совершено в магазине, расположенном на 19 километре Московского шоссе. Посетитель открыто похитил у работника торговой точки сотовый телефон.Отрабатывая пути возможного отхода грабителя, спустя непродолжительное время патрульные заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали жителя поселка Мирный 1986 года рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.