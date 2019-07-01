В Самаре мошенница похитила ювелирные изделия на 1,2 млн рублей

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В Самаре окончено производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении уроженки Новгородской области. 41-летняя, раннее судимая женщина по версии следствия в ноябре 2017 года, зайдя в одну из квартир дома, расположенного в Самаре, под надуманным предлогом, путём мошеннических действий похитила у потерпевшей ювелирные изделия на общую сумму порядка 1 200 тыс. рублей. По данному факту в тот же день возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, сообщает облМВД.