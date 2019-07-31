В Самаре директор ООО подозревается в даче взятки в 200 тысяч рублей

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1945 года рождения.По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый передал в качестве взятки денежные средства в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com