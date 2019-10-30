В Елховском районе мужчина обокрал церковь

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В конце сентября 2019 года примерно в 22:00 часов злоумышленник, разбив стекло в оконной раме при помощи камня, проник в помещение церкви, откуда похитил серебряные цепочки и продукты питания, после чего с похищенным скрылся.На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия, сотрудниками СОГ изъяты окурки от табачных изделий и следы пальцев рук со стеклянных поверхностей.Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастен мужчина без постоянного места регистрации и проживания. Стражи порядка установили места его возможного нахождения. Принятые меры розыска привели к задержанию предполагаемого злоумышленника по горячим следам недалеко от места происшествия.В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудниками полиции у злоумышленника изъята часть похищенного. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого: им оказался местный житель 1987 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, официально нигде не трудоустроенный.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com