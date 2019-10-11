В Чапаевске грабитель отобрал телефон у школьника

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В полицию Чапаевска обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что неизвестный мужчина совершил нападение на ее несовершеннолетнего сына, ученика 8 класса, ударил его, а затем отобрал сотовый телефон.Сотрудники полиции, в присутствии законного представителя, подробно опросили ребенка и установили приметы злоумышленника. По описанию это мужчина 21-23 лет, ростом около 190 см, был одет в черные джинсы и кожаную черную куртку. Ориентировка была незамедлительно передана всем наружным службам полиции.В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Стражи правопорядка установили личность и местонахождение ранее судимого жителя г. Чапаевска 2000 года рождения, который мог быть причастен к совершению данного преступления, и вскоре задержали его.Злоумышленник признал свою вину, у него изъят похищенный мобильный телефон.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.